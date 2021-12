Bernáth Attila (51 kg) és Bernáth László (54 kg) révén két ezüstéremmel gazdagodott a DVSC bokszklub a 98. felnőtt országos bajnokságon – olvasható a klub hivatalos oldalán. Az 51 kilósok aranycsatáján a helyszínen dolgozó Szabó Titusz, a DVSC trénere furcsa bírói ítéletek látott. – Attilára kétszer is rászámolt a mérkőzésvezető, de úgy, hogy az elsőt sem éreztem szükségesnek, a másodiknál meg konkrétan azt hittem, hogy az ellenfelére fog rászámolni – értetlenkedett a szakember. A kemény összecsapás alatt adott és kapott mindkét fél, de Szabó szerint Bernáth ütötte ekkor a nagyobbakat. Ám mivel kiesett a fogvédője, azért számolhatott rá a bíró, és ez a végül a pontozással véget érő mérkőzésen alapvetően befolyásolhatta a pontozókat. Szabó Titusz kitért arra is, hogy már a meccs előtt azt érezte, nincs teljesen egyben tanítványa, tompának tűnt számára, ám így is szoros, jó csatát vívott.

Jogos vereség

A másik DVSC-t érintő fináléban Bernáth László sem úgy sziporkázott, mint előző meccsein, amelyeken előbb simán nyert, majd az elődöntőben óriási csatában, a korábbi Eb-bronzérmes Csóka Nándort is legyűrte. – A fináléban már a bemelegítés sem úgy jött össze sajnos, ahogy kellett volna, kicsit kapkodósra sikeredett, és a meccsen sem ment jól Lacinak. Fájt a könyöke, de így is szoros csatát hozott ez a döntő is, ám úgy vélem, ezúttal jogosan kapott ki – értékelt Szabó Titusz.

HBN