A Gyergyói HK komoly ambíciókkal vágott neki az idei szezonnak és a tervszerű csapatépítésnek köszönhetően, ennek sportszakmai alapjai is rendelkezésre állnak – olvasható a DEAC honlapján. Az erdélyi együttes sokat erősödött az elmúlt idényhez képest, bővében vannak az olyan felkészültségű játékosoknak, akik képesek mérkőzéseket eldönteni. Az egyetemisták legutóbb november legelején találkoztak a gyergyószentmiklósi alakulattal. Voltaképpen a második és a harmadik harmadban elég volt egy néhány másodperces áramkimaradás, hogy a DEAC számára kedvező állásból elveszítsék a találkozót. 3-1-es vezetésnél jött el a 28. játékperc, amikor Orbán Brance és Chris Bodo háromszor találtak be 22 másodperc leforgása alatt, majd a 48. percben Császár és Vincze 11 másodperc alatt hozzátettek még kettőt. Ismerve György József vezetőedző végtelenül aprólékos és mélyreható felkészítési módszereit, joggal bízhatnak abban az egyetemisták, hogy ezentúl nem lesz részük hasonló, megrendítő élményben. A szakvezető elmondta, hogy a keretben minden debreceni játékos egészséges és harcra kész. Változatlanul négy sorral fognak játszani és elsősorban a saját játékukra kívánnak koncentrálni. Ez a taktika az utóbbi meccseken többször is eredményt hozott, nincs okuk feltételezni, hogy ezúttal másképpen működik. Egyébként is, a Gyergyó roppant erős és veszélyes, ámde koránt sem verhetetlen együttes. November 20-án otthonukban kaptak ki MAC HKB-től, a múlt szombaton pedig a Jegesmedvéktől, pedig az utóbbiaknak sem ment valami jól a hoki a közelmúltban. A miskolci fellépésük tanulságai között azért megjegyezhető, hogy az emberhátrányos egységeik nem voltak valami hatékonyak. Egy szó, mint száz, nekik is vannak gyengébb pontjaik, nem szabad és nem is fognak tőlük megijedni a DEAC játékosai.