Szokták mondani a DVSC-ről, hogy a rutinosabb játékosok a főszereplők a mérkőzéseken, ami – mint ahogy a legtöbb csapatnál – természetesen igaz is. Dzsudzsák Balázsék többször is bizonyították, hogy igenis lehet rájuk számítani, ám ezen túlmenően örömteli, hogy több ifjú labdarúgó is bemutatkozott idén a legmagasabb osztályban – írja a klub honlapján.



Kezdjük a sort a 21 éves Bárány Donáttal, aki első, bemutatkozó mérkőzésén rögtön betalált a Bozsik-stadionban, ám ezt követően sajnos sérülés hátráltatta, így az idény második felében már nem tudott a Loki segítségére lenni. A közönség által igencsak kedvelt, U21-es válogatott támadó nemrég műtéten esett át, remélhetőleg a tavaszi szezonban már teljes értékű harcosként növelheti NB I-es góljai számát.



Egy rövid időszakban szintén sérülés hátráltatta a 18 éves Bényei Ágostont, aki azonban így is szerephez jutott három alkalommal, a Ferencváros ellen például kétszer is jól szállt be, ráadásul vezéregyénisége a korosztályos válogatottnak is.



Ebben a bajnokságban robbant bea köztudatba a 20 éves Gyönyörű Gergő is, aki szintén bemutatkozhatott az OTP Bank Ligában, méghozzá jó játékkal, emellett ezen az őszön alapembere volt a kis Lokinak is, amelynek színeiben 5 gólt szerzett.



Kétszer lépett pályára a felnőttcsapatban a 18 éves Szujó Attila. A fiatal hátvéd minden megilletődöttség nélkül, feladatát nagyszerűen teljesítve futballozott az MTK és a Paks ellen is, s immár jó ideje folyamatosan az első kerettel készül.



A legújabb felfedezett a szintén 18 esztendős Baranyai Nimród, aki jobbhátvédként Zalaegerszegen és a Ferencváros ellen egyaránt remek produkcióval rukkolt elő, harcosan, félelem nélkül állt bele a küzdelembe a nagynevű FTC-csatárok ellen, és joggal kapott tapsot.



Érdemes megemlíteni, hogy jelenleg is az első kerettel készül többek között a 17 éves Sipos Szabolcs és a 18 éves Zahuczky Botond is, akik többször is a kispadon vártak bevetésre, amely előbb-utóbb jó eséllyel be is fog következni.



Az ifjaknak nyilván sokat kell még fejlődniük, de az mindenképpen biztató, hogy egyre több fiatal tűnik fel a DVSC együttesében.