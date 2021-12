Rendkívül sikeres esztendő áll Bondár Anna, a Hajdúszoboszlói SE kiválósága mögött. A 24 esztendős teniszező idén egészen a top100-ig jutott a világranglistán, köszönhetően többek között a Csehországban, Németországban, Argentínában és Chilében aratott tornagyőzelmeinek. A Hajdú-bihari Naplónak adott interjújában a sikerek mellett beszélt a tenisz árnyoldaláról is.

A WTA honlapjának adatai szerint 273-ik voltál tavaly novemberben, most pedig már 91-ik. Milyen év van mögötted?

Az év elején a top100 volt a cél, örülök, hogy sikerült teljesítenem, ez volt a gyermekkori álom. Nem szeretnék itt megállni, ugyanígy szeretnék továbbhaladni az úton.

Mi volt az év csúcspontja számodra?

A novemberi Buenos Aires-i tornagyőzelmem. Ez egy WTA 125-ös verseny volt, karrierem első, és eddigi legnagyobb tornagyőzelme. Mindig is különleges lesz számomra, mert a döntő november 7-én volt, és 2016-ban pont azon a napon volt egy komoly térdműtétem. Sok minden történt az öt év alatt, rengeteget dolgoztam, és úgy gondolom ennek a kemény munkának az eredménye az argentínai győzelem. Talán sorsszerű, hogy pont aznap sikerült.

A műtétet követően eszedbe jutott, hogy az a sérülés keresztülhúzhatja a céljaidat?

A rehabilitáció legelején voltak kétségeim, de mindig pont a céljaimból merítettem erőt, és mindent megtettem azért, hogy vissza tudjak térni a pályára. Először szerettem volna utolérni magamat, majd fokozatosan előrébb lépni a világranglistán.

Mit jelent az a bizonyos „kattanás” nálad?

Nyár közepén indult el bennem. Több olyan nagyobb tornán szerepeltem, ahol korábban csak ritkábban, és ezeken a versenyeken top100-as teniszezők ellen is sikerült győznöm. Ez nagy önbizalmat és lendületet adott a folytatása, tényleg segített abban, hogy elhiggyem, nekem itt a helyem.

A top100 az egy lélektani határ?

Mindenképp az volt, a chilei 60 ezres torna megnyerésével sikerült áttörnöm novemberben. Rendkívül nehéz mérkőzés volt mentálisan, hiszen tudtam a döntő előtt, hogy egy karnyújtásnyira vagyok az álmomtól. Nehéz volt kizárni, hogy mi a tét, emiatt egy picit feszültebb és görcsösebb is voltam a fináléban.

Motivált, hogy a magyar versenyzők közül Gálfi Dalma és Udvardy Panna is szépen haladt előre? Riválisként tekintesz rájuk?

Nem tekintek rájuk riválisként, hiszen több ezer játékos van még a világranglistán aki ellen versenyzünk. Inkább motiváljuk egymást, mert egyikünk sikerét látva elhisszük, hogy a másik is képes rá. Emiatt tudjuk húzni egymást, azért is fordulhatott elő, hogy egy időben indultunk meg előre.

Udvardy Pannával folytatjátok a párosozást, akár már az Ausztrál Openen?

Terveztük, hogy az Ausztrál Openen esetleg együtt indulunk párosban. Viszont attól tartottunk, kettőnk ranglistája együtt még nem lesz elég ahhoz, hogy felférjünk, és együtt tudjunk játszani, ezért abban maradtunk, most megpróbálunk mindketten magasabban rangsorolt párt keresni. Aztán ha tovább javul a ranglistánk, remélhetőleg tudunk majd magyar párosként Grand Slam tornán szerepelni.

Versenyzőként mit tartasz a legnagyobb erényednek, illetve mi az, amiben szeretnél fejlődni?

Sok téren kell még fejlődnöm mentálisan, technikailag és fizikálisan is. Bár fittnek érzem magam, szeretnék még jobb erőnlétet, és a teniszen belül is vannak olyan technikai dolgok, amiken szeretnék javítani, például a fonák ütésemen. Az egyik erényemnek a szervámat tekintem, ha az jól működik, és jó százalékban beütöm az elsőt belőle az nagy segítség tud lenni. A másiknak a tenyeresemet, amellyel szeretem irányítani a játékomat.

Említetted az Ausztrál Opent. Mi jut eszedbe ha meghallod ezt a kifejezést?

Lehet furcsa, de elsőként a kenguruk. Másodjára a helyszín, Melbourne, ahol a selejtezőben már játszottam korábban. Akkor is nagyon tetszett a hangulata, de azért szerintem teljesen más lesz főtáblásként visszatérni oda.

Melyik borításon érzed magad a legjobban? Magyarországon leginkább salakon lehet játszani.

Én is salakon nőttem fel, úgyhogy az a kedvencem, de a kemény borítást is egyre jobban szeretem. A WTA tornák nagy többsége kemény pályán zajlik, úgyhogy egyre többet fogok azon is játszani.

Akkor a Roland Garros ott van a fejedben.

Igen, a párizsi torna a borítás miatt is kiemelt helyen van nálam. Eddig még csak juniorban játszottam ott, de remélem idén főtáblára jutok a francia fővárosban is.

Naponta mennyit edzel?

Attól függ, milyen felkészülési időszakban vagyunk. Az alapozás elején a kondi edzéseken van a hangsúly, olyankor a tenisz kicsit háttérbe van szorítva. Egy átlagos napon két óra teniszem van délelőtt, egy-másfél óra kondi, majd délután még két óra tenisz.

Egy teniszezőnek érdemes kiegészítő sportágat űznie?

Van több sport ami a segít a tenisz bizonyos elemeiben. A tenisz elég egyoldalú sportág amely elviszi a testünket egy irányba, ezt például úszással remekül lehet kompenzálni, vagy bizonyos gyógytorna gyakorlatokkal. De a bokszban is vannak olyan mozdulatok amelyek hasznosak lehetnek, ráadásul az ökölvívás a tenisz állóképességhez is hozzá tud tenni.

Lesz lehetőség arra, hogy az edződ, Kuhárszky Zoltán állandóan melletted legyen?

Ehhez egy picit még erősödni kell anyagilag. Idén csak néhány versenyre tudott eljönni velem, viszont megállapodtunk, hogy 2022-ben legalább tizenöt versenyre elkísér, mert szükségem van erre, hiszen a tapasztalatával sokat tud segíteni meccs közben is.

Jövőre mi a cél? Mivel lennél elégedett egy év múlva?

Szeretnék stabil top százas lenni, és mivel úgy gondolom, hogy merni kell nagyot álmodni, szeretnék a legjobb ötven női teniszező közé kerülni.

A WTA honlapján vannak adatok a keresetekről. Első ránézésre szép összegek, de gondolom ebből nem mind marad a pénztárcában.

Korántsem. Ránézésre ezek nagy összegek, de ennek a töredéke marad nálam, hiszen például a szállás, az utazás, az edző költsége mind rám hárul. Amit megkeresek pénzt azt forgatom bele az előbbi tételekbe.

Több teniszező is kifakadt már, hogy időnként egy gyengébb eredménye után gyűlölködő üzenetet kap, nagy valószínűséggel fogadóktól. Téged ért már ilyen atrocitás?

Sajnos ez minden teniszező életében jelen van. Rengetegen fogadnak a mérkőzéseinkre, a legtöbbször a vereségek után kapunk ilyen üzeneteket, de időnként az is baj, ha nyerünk, mert nem két szettben győztünk, hanem háromban. Ezek a megnyilvánulások elég csúnyák tudnak lenni, de ezeket amennyire lehet ki kell zárni, nem szabad velük foglalkozni. Az elején nagyon rosszul estek nekem is, mert mindent megtettem a pályán a győzelemért, és mégis voltak olyan emberek, akik fejemhez vágtak bizonyos dolgokat. Most már szerencsére tudom ezt kezelni.

Molnár Szilárd