Hiába Dzsudzsák Balázs pazar szabadrúgásgólja, a Zalaegerszeg otthon tartotta mindhárom pontot a Loki ellen az NB I. 15 fordulójának szombati meccsnapján. A bajnoki nagyobb részében a hazaiak akarata érvényesült, Koszta fejesével meg is szerezték a vezetést az első félidő 26. percében. Szünet után egy feltüzelt DVSC jött ki a pályára, ebben a periódusban a piros-fehérek-kezében volt az irányítás, és a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs tanári szabadrúgásával egyenlítettek is a cívisvárosiak. Ám ahelyett, hogy a hajdúságiak vitték volna be egy újabb találatot, a hazaiak a pár perce csereként beállt Meshack révén a semmiből újra megszerezték a vezetést, és 2–1-re meg is nyerték a bajnokit.