Remek mérkőzésen 2-0-s győzelmet aratott a Loki a forduló előtt listavezető Ferencváros felett a Nagyerdei Stadionban. Joan Carrillo a kezdő tizenegyben szavazott bizalmat a spanyol-macedón David Babunskinak, aki 70 percet töltött a pályán. A debreceni játékossal a hétfő reggeli edzés előtt a DVSC Labdarúgó Akadémián beszélgetett a klub.

– Tisztában voltam vele, mekkora jelentősége van a Loki és a Ferencváros egymás elleni meccseinek. Ez a győzelem a klubnak, a csapatnak és persze a szurkolóinknak is nagyon fontos volt. Nem vagyunk túl jó pozícióban a tabellán, de a listavezető elleni 2-0-s siker magabiztosságot kell, hogy adjon – fogalmazott David Babunski, aki hosszú idő után lépett pályára újra kezdőként. – Jól futballoztunk, taktikailag is abszolút szervezettek voltunk, örülök, hogy lehetőséget kaptam a vezetőedzőtől. Egy jó Fradit vertünk meg, de helyén kezeljük a sikert, és már az év utolsó meccsére koncentrálunk. David Babunski és Joan Carrillo származásából adódóan könnyen megérti egymást. – Ismerjük a spanyol mentalitást, így számomra még könnyebb felfogni azt a filozófiát, amit a vezetőedző képvisel, ugyanakkor mindenkivel egyenlően bánik, így természetesen én is angolul kommunikálok vele az edzéseken – fogalmazott.

A DVSC 8-as mezszámú labdarúgója végezetül elmondta, az elmúlt fél évben nagyon megszerette feleségével és két gyermekével Debrecent, ahol sok barátot szerzett, és bízik benne, minél tovább tart az itteni pályafutása.