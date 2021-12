A DVSC labdarúgócsapata hatalmas bravúrt hajtott végre hazai pályán a címvédő Ferencváros ellen, hiszen 2–0-ra legyőzte Joan Carrillo együttese az El-t is megjárt fővárosiakat. Az első játékrész nagy küzdelmet hozott a szakadó esőben, mindkét csapat előtt adódtak gólhelyzetek, de többnyire mezőnyjáték zajlott. A második játékrészre viszont remekül jött ki az öltözőből a Loki, már a 46. percben gólt szerzett Bévárdi Zsombor, aki Ugrai Roland szöglete után passzolt a vendég kapuba. A debreceniek nem álltak be védekezni a vezetés után sem, amelynek meg is lett az eredménye. A 64. percben David Babunski lövését követően egy zöld-fehér védőről pattant Tischler Patrik elé a labda, aki Dibusz lábai között talált a hálóba, beállítva a 2–0-s végeredményt. Ezzel a sikerével feljött a tabella kilencedik helyére a cívisvárosi alakulat, míg a fővárosiak a Kisvárda sikerének köszönhetően lecsúsztak a hazai pontvadászat második pozíciójába.