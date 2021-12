A DEAC jégkorongcsapata az alapszakasz küzdelmeiben az Újpest gárdáját látta vendégül vasárnap este a Debreceni Jégcsarnokban. A találkozó izgalmasan alakult, hiszen a fővárosiak 3–2-re vezettek az első harmadban, a második húsz perc pedig két-két gólt hozott. Az utolsó játékrészben összejött az egyenlítés is a cívisvárosiak számára, így hosszabbításra mentették az összecsapást. Sajnos egy kiállítás megpecsételte a debreceniek sorsát, így a lila-fehérek 6–5-re behúzták a meccset. Rastislav Spirko, Vlagyiszlav Kulesov és Berta Ákos eredményesek voltak, utóbbi kettő duplázott.

Berta Ákos, a DEAC jégkorongozója értékelte a találkozót az M4 Sportnak. – A mérkőzés után bosszúsan éltük meg a vereséget, de összességében a meccs alakulását tekintve örülhetünk az egy pontnak. Sajnos jól játszott az Újpest, kihasználták az előttük adódó lehetőségeket, de szerencsére időben ébredtünk. Nagy potenciál van a csapatban, a rájátszásra remélhetőleg olyan szinten leszünk, hogy az ilyen találkozókat meg tudjuk majd nyerni – zárta nyilatkozatát a debreceni hokis.

György József, az egyetemisták vezetőedzője elmondta, hogy erre a mérkőzésre lehet építeni a továbbiakban. Jobban örült volna, ha megvan a plusz pont, de így is remek teljesítmény, hogy 5–2-ről fel tudtak állni. – Csodának nem nevezném, mert ez benne volt a csapatban, de a srácok nagyot melóztak, hogy meglegyen az 5–5. Többször is mi uraltuk a játékot, a második harmad első nyolc percében ott tartottuk az ellenfelet a kapujuk előtt, és ennek ellenére 3–2-nél még is mi kaptunk két gólt. Utána fel jöttünk 5–4-re, majd a vendégek a harmadik játékrészben ismét fölényben voltak, de azt átvészeltük és egyenlítettünk a végén. A hosszabbításban sajnos a kiállítás megpecsételte a sorsunkat, és az Újpest meg tudta nyerni az összecsapást – mondta a szakember.

Nem sok pihenője lesz a hajdúságiaknak, hiszen kedden újabb mérkőzés vár György József együttesére az Újbuda otthonában. A MAC az ötödik a a bajnokságban, legutóbb a Ferencvárost fogadva szenvedtek 4–1-es vereséget, előtte pedig a Titánokat győzték le 4–2-re szintén hazai környezetben. A két együttes legutóbb szeptember végén találkozott egymással a Debreceni Jégcsarnokban, akkor a fővárosiak 7–3-ra múlták fölül a cívisvárosiakat, tehát lenne miért revansot venni Berta Ákoséknak. Az Újbuda–DEAC találkozót kedden 19 órától rendezik a Tüskecsarnokban, amelyet az M4 Sport élőben közvetít.

Arany Balázs