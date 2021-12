A DVSC labdarúgócsapata szurkolói ankétot tartott a Red&White-ban péntek este, amelyen a klub szimpatizánsai találkozhattak és kérdezhettek a klubot képviselőktől. A rendezvény jó hangulatban zajlott, nagy érdeklődés volt szurkolói részről.

Ábrók Zsolt, a DVSC cégvezetője Forrás: Czinege Melinda

Az eseményen Ábrók Zsolt, a DVSC cégvezetője elsőként összefoglalta a Loki eddig eltelt szezonját. – Nem lehet egy olyan idényt pozitívan értékelni, ahol edzőt kellett váltani. A célunk továbbra is a bennmaradás, tudjuk, ez nem lesz egyszerű feladat, de azon vagyunk, hogy a szezon végén ne fölöttünk húzzák meg a vonalat. Sokkal többet kihozhattunk volna ebből az őszből pontok tekintetében, akadtak olyan mérkőzések, ahol nem volt szerencsénk, vagy gyenge teljesítményt nyújtott a csapat. A tabellán lehetnénk fentebb, de akár lentebb is, a lényeg, hogy bent kell maradnunk az első osztályban. A keretet kellően megerősítettük az NB I.-re, de sajnos annyi sérüléssel bajlódó játékosunk van, amennyire nem lehetett előre felkészülni. Egy kezdőcsapatnyi hiányzóval nem lehet az adott posztokon versenyhelyzetet kialakítani – fogalmazott a cégvezető.

Forrás: Czinege Melinda

Ábrók Zsolt arról is szót ejtett, hogy a klub sajnos nem túl nagy költségvetésből gazdálkodik, ebből a szempontból a Loki 12 együttes közül a tabella utolsó harmadába tartozik a maga 1,7 milliárd forintos éves költségvetésével. – A nyáron érkezett új játékosok a pletykák ellenére mindannyian ingyen érkeztek, egyesületünk nincs abban a helyzetben jelenleg, hogy kivásárolhasson bárkit is az élő szerződéséből. A kevesebb kiadás érdekében idén sem tervez edzőtábort a csapat, Pallagon zajlik majd a felkészülés a tavaszi szezonra – mondta a szakember.

Tőzsér Dániel sportigazgató (balról) és Joan Carillo vezetőedző Forrás: Czinege Melinda

Végsőkig kell küzdeni

Joan Carrillo, a DVSC nemrégiben kinevezett vezetőedzője elárulta, hogy jól érzi magát Debrecenben, kellemes volt számára a fogadtatás. – Már a szerződés aláírása előtt is szimpatikus volt számomra a város, a környezet és maga a klub is. Ahogy ideérkeztem, feltérképeztem a játékosokat, tisztában vagyok vele, hogy nehéz szituációban vettem át a csapatot, de azért dolgozok, hogy elérjük a céljainkat. Nem voltam elégedett az előző három mérkőzéssel, azonban nem lehet ezen siránkozni, meg kell találni a megoldást, hogy sikeresek legyünk. Ilyen helyzetekben könnyű mutogatni, hogy ki vagy kik a hibásak, de ez nem vezet előre. Az a célom, hogy megtaláljam azokat a játékosokat, akik a végsőkig küzdenek a győzelemért – fogalmazott a szakember.

Forrás: Czinege Melinda

A Loki sportigazgatója beszélt a klub mostani helyzetéről, szerinte nem szabad a korábbi sikerkorszakból kiindulni. – Az akkori klubvezetés más színvonalú játékosokat tudott idehozni, de abban az időszakban az is nagy dolognak számított, hogy a játékosok időben megkapták a fizetésüket, amely szinte egyedülállóvá tette a Lokit az első osztályban. Most arányaiban jelentősen kisebb költségvetésből gazdálkodunk – mondta Tőzsér Dániel, majd egy kérdés kapcsán kitért a játékosok erőnlétére is. – Nem tudnánk például a Honvéd ellen egy jelentősen jobb második játékrészt játszani, ha a csapat elfáradt volna az első 45 percben. Amely csapatnak gondja van az erőnléttel, az a találkozó elején kiadja a tudása legjavát, majd hirtelen összeesik – fejtette ki Tőzsér Dániel.

Forrás: Czinege Melinda

Szebb jövőben bízik

Dzsudzsák Balázs, a Loki csapatkapitánya elmondta, hogy eddig ez a szezon borzasztóan sikerült, emiatt ő is mélységesen csalódott. Tudja jól, hogy a szurkolók máshoz vannak hozzászokva, hiszen ő is bajnokcsapat tagja volt, amikor eligazolt Debrecenből. – Nehéz megmondani, hogy min kellene változtatni, mi az, ami jobbá tenné a helyzetünket.

Egyetértek azzal, hogy a csapat nem minden mérkőzésen teszi oda magát annyira, hogy ez egy szerethető gárda legyen és tapssal hagyhassa el a pályát.

Ahhoz, hogy több élet legyen az együttesben szükség lenne több karakterre az öltözőben, ez a fociban elengedhetetlen. Rossz sorozatban vagyunk most, de remélem, hogy egyszer megszakad, és bízom benne, hogy szebb jövő áll a csapat előtt, mint az elmúlt fél év. A magam részéről ígérhetem, hogy mindent megteszek ennek érdekében, reméljük, ezek után is kapunk tőletek támogatást és bizalmat is – fordult a szurkolókhoz a 108-szoros válogatott futballista.

A Debreceni VSC vasárnap délután 16 óra 30 perctől a listavezető Ferencváros gárdáját fogadja a Nagyerdei Stadionban.

Arany Balázs