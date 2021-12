A DEAC kosárlabdázói számára a Pécs ellen folytatódik a bajnokság hazai pályán csütörtök délután. Nagyszerű formába lendültek az egyetemisták az esztendő végére, a címvédő Szombathely legyőzése után az élmezőnybe tartozó Kecskemét és az ősi rivális Nyíregyháza otthonában is győzedelmeskedtek. Polyák Lászlóék ezzel a negyedik helyre kapaszkodtak fel a tabellán, mely egyrészről a sérülésből visszatérőknek, valamint a csapat védekezését szemmel láthatóan rendberakó Jorgosz Vovorasz vezetőedzőnek köszönhető. Nem szabad elmenni az együttes új irányítója, Josh Hagins teljesítménye mellett sem, aki azon felül, hogy az elmúlt négy összecsapáson közel tizennégy pontot, hat lepattanót és hét gólpasszt átlagolt, hamar igazi vezérévé nőtte ki magát a csapatnak – olvasható a klub honlapján.

A naptári év utolsó bajnokiján újabb visszatérővel bővülhet a debreceniek rotációja, hiszen a bokasérüléséből felépülő Valerio-Bodon Vincent már Nyíregyházán is együtt melegített a társakkal, így csütörtökön várhatóan nem lesz akadálya a szerepeltetésének. Távollétében egyébként Neuwirth Bence és Kovács Ákos is kiváló formát mutatott, így a debreceni mesternek „kellemes problémái” lesznek a fiatalok szerepeltetése kapcsán. A PVSK meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújtott az alapszakasz első felében, bravúrgyőzelmek mellett több nem várt fiaskót is elszenvedtek. A jelenleg tizenkettedik helyen álló mecsekaljaiak sorsolása sem volt a legideálisabb, hiszen ötször játszhattak eddig hazai környezetben, míg nyolc alkalommal idegenben. Becsületükre váljon, hogy otthonuktól távol már három sikert is begyűjtöttek a pécsiek. A felemás szereplés miatt a klub vezetése az edzőváltás mellett döntött, Dragan Alekszics helyét a klub ikonja, Andrija Csirics vette át. Bemutatkozása nem a legjobban sikerült, hiszen Pakson huszonhárom pontos vereséget szenvedtek a legutóbbi fordulóban.

A mérkőzéssel kapcsolatos várakozásairól a DEAC kosárlabdázója, Tóth Ádám beszélt a Hajdú-bihari Naplónak. – Sűrű a programunk, az utóbbi hetekben két-három naponta meccseket játszunk, így legfőképpen a regeneráción van a hangsúly a felkészülésünkben. Ennek is volt köszönhető, hogy a Nyíregyháza elleni összecsapáson lehetőséget kapott több fiatal játékos, akik igazán jól teljesítettek. A saját játékunkat akarjuk megvalósítani csütörtökön, természetesen a győzelem az elvárás ezen a találkozón is – mondta a játékos.

A hajdúságiak a Pécs gárdáját fogadják az év utolsó bajnokiján az alapszakaszban, az eredeti időponthoz képest egy órával hamarabb, csütörtök délután 17 órától kezdődik a mérkőzés.

Arany Balázs