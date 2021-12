A tárlat fotók és dokumentumok segítségével mutatja be a Nagyerdei Stadion történetét 1934-től, Magyarország első földsáncos stadionjának avatásától a különleges, modern építészeti megoldásokkal épült, korszerű aréna 2014-es átadásáig. A kiállításon a debreceni futballtársadalom kialakulását, valamint a DVSC történetének legjelentősebb mérföldköveit is megismerhetik a látogatók. Az érdeklődők a stadion „változatos használatába” is bepillantást nyerhetnek, hiszen az intézmény otthont adott népünnepélyeknek, a virágkarneválnak, de itt tartották korábban a salakmotoros rendezvényeket is, és még kertmozi is üzemelt a stadion égisze alatt.

A kiállítást Boros Norbert újságíró nyitotta meg, az esemény díszvendége Bernáth Csaba, a DVSC egykori labdarúgója volt. A rendezvényen közreműködött a Ritmico Ütőegyüttes. A tárlat anyagát a Méliusz Központi Könyvtár Helytörténeti Részlegének munkatársai állították össze.

