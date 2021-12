A Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Bajnokság kupájaként immár tizedik alkalommal indul el a Kozma Mihály Futsal Kupa. A névadó, akit úgy is szoktak emlegetni, hogy a „magyar futsalpápa” nagypályás labdarúgó-karriert nem futott be, mert saját elmondása szerint nem nőtt elég nagyra, amikor kellett volna. Emiatt azonban rengeteget játszott kispályán, ahol beleszeretett a labdarúgásnak ebbe a formájába. Kozma Mihály edzőként volt a magyar futsalválogatott szövetségi kapitánya is, jelenleg pedig az MLSZ futsal szakágának a vezetője, illetve a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola labdarúgó-szakosztályának vezetője.