– Végig partiban voltunk az ellenféllel, reális sanszunk volt az egyenlítésre is, azonban a befejezéseknél nem voltunk elég pontosak. A mérkőzés végén már mindent egy lapra feltéve próbáltunk gólt szerezni, ám érződött a fáradtság, és a védekezésre már nem tudtunk kellő energiát fordítani. A találkozó végét leszámítva, az elmúlt meccsekhez képest a védekezés több elemében is fegyelmezettebbek voltunk, ha ezt tovább csiszoljuk, és mellette a helyzetkihasználásunk is javul, akkor az ilyen meccseket el tudjuk majd dönteni a saját javunkra – összegzett Quirikó Vivien.

Leány Futsal I. osztály U15 3. forduló

Tolna-Mözs-DEAC 4-1 (2-1)

gólszerzők: Kapéter (13., 33.), Zufall (19.), Szűcs L. (37.), ill. Veres (16.)

A DEAC összeállítása: Pótor – Gulyás, Váradi, Homovics, Rácz A. Cserék: Mocsári, Debreceni, Veres. Edző: Quirikó Vivien.