A DEAC-Tungsram kosárlabdacsapata vasárnap este hatalmasat küzdve 91–88-ra legyőzte az addig hibátlan teljesítményt nyújtó, listavezető Falco KC együttesét. A szombathelyiek úgy érkeztek az Oláh Gábor utcai csarnokba, hogy a bajnokságban az első 12 találkozójukat kivétel nélkül megnyerték. Ráadásul a debreceni együttes sok játékosát kellett hogy nélkülözze sérülés vagy betegség miatt.

Mindezektől függetlenül Jorgosz Vovorasz együttese szenzációs teljesítményt nyújtva megtörte a vendégek parádés sorozatát. A találkozót követően a görög vezetőedző sajtótájékoztatón értékelte a látottakat. – Óriási kihívást jelentett a mérkőzés a klub számára, az edzőktől kezdve a játékosokon át az egész stábot tekintve. Egész héten az volt szem előtt tartva, hogy minél nagyobb tűzzel és győzelem iránti vággyal lépjünk pályára, ennek nemcsak a szerzett pontok számán, hanem a legkisebb részletekben is meg kellett mutatkoznia. Mi kontrolláltuk ezt az összecsapást, még úgy is, hogy a Falco visszajött és fordított is a második félidőben. Erre a helyzetre jól reagáltunk, és teljes egészében nézve megérdemelt sikert arattunk – mondta a szakember, majd felhívta rá a figyelmet, hogy ez is csak egy győzelem, és innentől kezdve a szerdai kecskeméti bajnokira kell koncentrálniuk.

Jól reagáltak

A bravúros sikerhez nagyban hozzájárult a december elején Debrecenbe érkező Joshua Hagins játéka is: az amerikai irányító 18 ponttal, 6 lepattanóval és 6 assziszttal vette ki a részét. A DEAC 5-ös számú kosarasa szerint extra motiváltan kellett pályára lépniük a Falco ellen, és ez meg is történt. – Azon kívül, hogy a taktikával tisztában voltunk, a fiúk mindent beleadtak a meccsbe. Az edzőnk is egész héten azt hangsúlyozta, hogy még a száz százaléknál is többet kell nyújtania mindenkinek, főleg a sok hiányzó miatt. Ezt meg is valósítottuk, jól játszottunk, az első félidőben ráerőltettük a Falcóra az akaratunkat. A szünet után belehúztak a szombathelyiek, azonban jól reagáltunk arra, hogy váltottak, így meg tudtuk nyerni a találkozót. A diadal kulcsa mindenképpen az a tűz és a szenvedély volt, amit ma a csapat mutatott a pályán – fogalmazott.

A DEAC kosárlabdázói sokat nem pihenhetnek a vasárnapi összecsapást követően, hiszen szerdán este Kecskeméten lépnek majd pályára a Tippmix Férfi NB I. A csoportjában.

BA