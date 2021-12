Csapatszinten Szlovéniának termett több babér, hiszen az Európa-bajnok mindkét találkozóját megnyerte. A C csoport nyitómeccsén rögtön egy kulcsfontosságú idegenbeli összecsapás várt a szlovénokra Horvátországban, melyet nagy csata folytán végül 76-74 arányban meg is tudtak nyerni. A DEAC bedobójának valamivel több mint 13 perc jutott, ezalatt 2 pontig jutott. Az ellenfélben a Szolnoki Olajbányász két kiválósága, Roko Badzim és Roko Rogics is pályára lépett, előbbi 32 perc alatt 11, utóbbi pedig 14 perc alatt 5 ponttal segítette csapatát. A második selejtezőn Svédország volt az ellenfél, s ha nehezen is, de érvényesítette a papírformát Szlovénia, ötpontos sikerének köszönhetően pedig a csoport élére állt. Laporik ezúttal csak epizódszerepet kapott, csak úgy, mint az északiaknál a Debreceni Egyetem egykori játékosa, Adam Ramstedt.