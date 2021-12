A hétfő esti találkozón a DVSC-ben nevelkedő Varga Kevin is a kezdőcsapatban kapott helyet. A török Kasimpasa futballistája a Naplónak beszélt a mérkőzésről és a selejtezősorozatról. – Európából nagyon nehéz még pótselejtezős helyet is elérni, nemhogy közvetlenül kijutni, láthatjuk, hogy sztárcsapatok – mint például Olaszország vagy Portugália – is playoffra kényszerülnek. Azt gondolom, hogy összességében jó teljesítményt nyújtottunk, tény, hogy az Albánok elleni két meccs egyáltalán nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. A lengyelek elleni négy pont és a Wembley-ben elért döntetlen viszont óriási eredmények. A két nagy csapattal szembeni négy összecsapáson mindössze egy vereséget szenvedtünk, ez mindenképp bravúros. Ezekre kell, hogy építkezzünk a későbbiekben – mondta.