A hallgattassék meg a másik fél is elvet betartva lapunk Árva Barnát, a Létavértes elnökét is kereste a mérkőzésen történtekkel kapcsolatban. A klubvezető elmondta, a feszültségek egyik oka, hogy úgy érzik, mivel korábban a felsőbb osztályban is játszott a Léta, minden csapat őket akarja megverni, mindenki az év meccsét játssza ellenünk, így fokozottabb érzelmi állapotban is várják ezeket a találkozókat az ellenfeleik.