A férfi 50 méteres gyors döntőjébe a Debreceni Sportcentrum úszója, Holoda Péter a legjobb idővel jutott be a délelőtti előfutamból a rövidpályás ob-n, úgyhogy nagy reményekkel várhatta az esti finálét. Nem is hiába, hiszen már 25-ön is vezetve, előnyét végig megtartva országos bajnoki címet nyert 22,06 százados időeredménnyel.