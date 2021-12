Nem sokkal később aztán felharsant a Tíz!, Tíz! rigmus a lelátóról, jelezve, hogy a lélektanilag sokat jelentő 10 gólos különbség is kialakult a csapatok között. Milyen a szurkolói lélektan, ekkor már vastapssal biztatta kedvenceit az ezerfejű. A végére az is belefért, hogy a korábban valamivel kevesebbet játszók is megmutathassák magukat, amit meg is háláltak a fiatalok. A mérkőzést végül 35–27-re nyerte meg a Loki, megérdemelten.