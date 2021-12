Akkor vegyük sorba! Tizenhat és fél évesen felkerültem a DVSC első csapatába, be is mutatkoztam az NB I.-ben. Utána kaptam egy olyan szerződésajánlatot, ami hosszú intervallumra szólt és gyenge anyagi feltételeket garantált, hogy óvatosan fogalmazzak, hiszen a jelenlegi minimálbért sem érte el a szerződésben szereplő összeg. Én – aki külföldön is ki akartam próbálni magam – ezt az ajánlatot nem fogadtam el, mire visszakerültem az ifi A-ba. Sokszor a Vágóhíd utcai stadionban csak a kapu háta mögött jutott nekünk hely edzeni, és jobb esetben öten-hatan összejöttünk egy edzésre. Az ügynököm jóvoltából kimehettem a Galatasaray-hoz próbajátékra, és ott ragadtam. Az akkori Európa Liga-győztes klubról beszélünk, amelynek Fatih Terim volt a vezetőedzője, és ő igazolt le. Óriási lehetőség volt számomra a Vágóhíd utcához képest. Egy év után kezdtem odakerülni a felnőtt csapathoz, edzőmeccseken már játszottam is, de Fatih Terim váratlanul lemondott, ráadásul szigorítottak a légiósszabályon. Jött a román Gheorghe Hagi, aki közölte, hogy nem számol velem, mennem kell. Élénken érdeklődött a Ferencváros, míg itthonról, a DVSC-től még egy telefonhívást sem kaptam. Igaz, akkor a Loki csúcson volt, nagyon erős kerettel, sok pénzzel, nem tartottak rám igényt, megértettem, és elfogadtam a Ferencváros ajánlatát. Ott lettem Magyarországon ismert labdarúgó, jól éreztem magam, megbecsültek. Bár marasztaltak, két év után Görögországba, az AEK Athénba igazoltam, és azóta semmi közöm a Ferenvároshoz. Érdekes, hogy míg nekem a szememre hányják a fradista múltam, Leandrónak, Szekeresnek, Vukmirnak vagy Jovanovicsnak ezt nem tették meg. Nekem, aki debreceni lakos vagyok, ezt állandóan megteszik.