Az Európa-kupa negyeddöntőig menetelő ellenfél esélyeshez méltóan kezdte a mérkőzést és rögtön az első előnyből be is talált. Bő egy perccel később érkezett a válasz a debreceniektől Fülöp Bence révén, aki akcióból egalizált. Több debreceni gólnak azonban sajnos nem örülhettek a szurkolók, ami pedig igazán fájó volt, hogy három perc után cserével kiállították a DVSE egyik alapemberét, Macsi Martint. A BVSC ezt rögtön kihasználta és háromszor is eredményes volt, így 4-1-es előnnyel zárta az első nyolc percet a vendéglátó.