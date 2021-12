A mérkőzést követően a DVSC vezetőedzője, Szilágyi Zoltán beszélt a Naplónak. – Nagy csalódás ez nekem és a csapatnak is, hiszen tovább kellett volna jutnunk. A párharc során a második meccs első félidejében rontottuk el az egészet. Védekezésben mindig van hiányérzete az embernek, de a 22 és 25 kapott gól még vállalható is. Támadásban viszont a 22 és 21 lőtt gól nagyon kevés, sajnos a belső pozíciókban csődöt mondtunk, illetve hazai pályán és idegenben is sok ziccert hagytunk ki – kereste a sikertelenség okait a szakember.

Szilágyi Zoltán kevesellte a csapata által szerzett találatokat | Fotó: Napló-archív