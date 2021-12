– Az egykori alapítók közt a Békessy Béla Vívó Klub is jelen van, így az első olimpici óta tagjai vagyunk a sorozatnak. Már hagyományosan itt van az első helyszín is, ahol a fiatalabb korosztályokban versenyző debreceni vívók nemzetközi mezőnyben, hazai pályán tudnak versenyezni egy komoly versenyen – mondta Serra György, a klub ügyvezetője, aki kiemelte azt is, hogy a pénteki és a szombati nap folyamán a Békessy és a Debreceni Sportiskola versenyzői közül összesen 11 vívó tett sikeres versenybírói vizsgát, akik a gyakorlatban is megmutatták, hogy nemcsak a páston, hanem azon kívül is jól teljesítenek versenybíróként is. A népes mezőnyökben a debreceni reménységek is kiálltak magukért és szép eredmények születtek.