Hosszú, kemény időszakon van túl a Békessy Béla Vívó Klub magyar bajnoka, aki 2021-ben sikeresen ledoktorált a Debreceni Egyetemen, ahol tudományos munkatársként dolgozik, nyáron férjhez ment úgy, hogy az álomesküvő szervezését is ő valósította meg, emellett a sportban is törekedett a maximumra, miközben a coviddal is megküzdött. A hajtós időszak után lehiggadva, a felkészülését új alapokra helyezve lépett pástra Dr. Ludman-Mihály Kata az elmúlt hétvégén rendezett 51. Glaive de Tallinnon, ahová a Békessy kiválósága a budapesti Felnőtt Női Párbajtőr Magyar Kupán kvalifikálta magát. Ezzel Kata 2 éves kihagyás után újra nemzetközi porondon versenyezhetett. Az észtországi világkupára összesen 40 országból, közel 246 párbajtőröző érkezett. A csoportköröket Kata remekül teljesítette, amivel a legjobb 128 versenyző közé jutott. A következő asszójánál a 64 közé jutás volt a tét, ahol egy svéd vívóval, Sophie Engdahllal mérkőzött meg, aki 1 tussal győzte le a Békessy bajnokát. Dr. Ludman-Mihály Kata a világkupát ezzel a 99. helyen zárta, 16 helyet javítva a legutóbbi, 2019-es eredményén.