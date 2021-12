Aktívan kezdett a Loki, a találkozó első tíz percében több próbálkozása is volt Németh Krisztiánéknak, de komoly helyzet nem alakult ki a hazai kapu előtt. Ezt követően a fővárosi együttes aktivizálta magát, ez a 19. percre érett góllá. Ekkor egy jobb oldali támadást követően Beridze elé került a labda, aki szerencsével meg is tartotta azt, majd tökéletesen lőtt a hosszúba, Grófnak nem volt esélye. 1–0. Nem sokkal később majdnem egyenlítettek a vendégek, viszont Deslandes fejesét Banai bravúrral védte. Azonban a VAR-szobából jelezték, hogy Csongvai kézzel ütött a labdába, a játékvezető büntetőt ítélt. Dzsudzsák Balázs magabiztosan értékesítette a tizenegyest, ezzel egyenlített a Loki. 1–1. A vendégek új erőre kaptak az egyenlítéssel, azonban megint nagyot változott a meccs képe, mert Nikolics utolsó emberként szabálytalankodott Konéval szemben, a játékvezető pedig kiállította ezért. Így a DVSC több mint egy félidőt emberhátrányban volt kénytelen lejátszani, Joan Carrillo rögtön reagált is, Sós Bence helyére érkezett Baráth Péter.