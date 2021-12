– Remek házigazdája volt a cívisváros a világkupának, szerencsére ezt erősítik meg a reakciók is – hangsúlyozta a szakember. – Maga a Főnix Aréna is kiválóan vizsgázott, a felújítás óta ez volt az első komolyabb esemény, így volt bennünk egy kis drukk, nehogy valami addig láthatatlan hiba pont a verseny alatt jöjjön elő. A világkupán a legfontosabb a jég minőségének megtartása volt, egy ilyen multifunkcionális csarnokban ez nem egyszerű, de számos olyan átalakítást is elvégeztünk, ami segített abban, hogy a jég tökéletes legyen. LED-es rendszerre cseréltük le a világítást, mert annak sokkal kevesebb a hőkibocsátása. Mobil hűtőgépeket hoztunk, a légtechnikán is olyan változtatásokat végeztünk, amely elősegítette, hogy minél kevesebb hőterhelést kapjon a pálya felülről. A nemzetközi szövetség már jelezte, hogy a továbbiakban is kalkulálna Debrecennel, én pedig bízom benne, hogy ismét Európa-bajnokság vagy világkupa helyszíne lehet majd a Főnix. Azon leszünk, hogy ezeket az eseményeket a MOKSZ-szal közösen megpályázzuk – mondta el Becsky András, aki reményét fejezte ki, a cívisvárosban szerzett kvalifikációs pontok hozzásegítik a magyar csapatot ahhoz, hogy a lehető legnagyobb létszámban vegyen részt a pekingi téli olimpián.