A gyepeken természetesen ebben a félszezonban is ott volt az amatőr foci összes szépsége és keserűsége, kezdve a helyi hősöktől a lelkes nézőközönségen át egészen a csapat meccs előtti összeszedéséig. Az ezeket összegző edzői nyilatkozatok – melyekről portálunk is rendszeresen beszámol – pedig a hétvégék üde színfoltjai, megvan bennük minden, amiért a megyei labdarúgást szeretni lehet. A legemlékezetesebbeket most össze is szedtük.