– György József más típusú edző, mint David Musial, több a taktika, és a részletek is jobban ki vannak dolgozva. Nekem jobban fekszik ez, és ahogy az eredmények mutatják, valószínűleg a csapat nagy részének is. A lila-fehérekkel eddig egy mérkőzést játszottunk a bajnokságban, vissza akarunk nekik vágni az idegenbeli vereségért. Az ottani meccs is nyerhető lett volna, de szerencsétlen gólokat kaptunk, ami megpecsételte a sorsunkat. Több remek hokisuk van, mégsem akarok kiemelni senkit sem közülük, bárki jön majd szembe, azzal kell megküzdeni. Erős csapat az Újpest, de mi most jobban össze vagyunk állva októberhez képest, megvan a kellő rendszer, így nem lehet más a célunk, mint a győzelem.