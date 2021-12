- Ezúton is szeretném megköszönni Milenko Topics munkáját és a klubbért tett fáradozásait, de a sors úgy hozta, hogy most elválnak útjaink. Szerettük volna minél hamarabb megtalálni az utódját, egy olyan ambiciózus edzőt kerestünk, aki képes felrázni a csapatot. Azt gondolom, hogy Jorgosz Vovorasz temperamentumának köszönhetően maximálisan alkalmas erre a feladatra, kellően tapasztalt és az edzői filozófiája is illeszkedik az elképzeléseinkbe. Bízom benne, hogy a válogatott szünet alatt a csapat képes lesz visszatalálni a megfelelő útra, és tovább küzdhetünk majd az eredetileg kitűzött dobogós helyekért. – értékelte az új vezetőedző érkezését Becsky István szakosztályvezető.