A fordulást követően jobban kezdett a romániai gárda és a 37. minutumban már 15–13-ra vezetett. Ekkor gyorsan időt is kért a hazai mester annak érdekében, hogy ne nőjön tovább a különbség. A kapuban is változtatott Szilágyi Zoltán, Giegerich váltotta Csapót. A találkozó utolsó negyedébe érve még nyitott volt minden kérdés, 16–16-os állást mutattak a kijelzők. Mind a két gárda feszülten kézilabdázott, a támadásokba sok hiba csúszott. Tíz perccel a vége előtt ismét kettővel ment a Cisnadie, a hazai mester utolsó idejét is kikérte ekkor, hogy a hajrá kezdete előtt még tanácsokkal lássa el övéit. Az utolsó pillanatok rendkívüli izgalmakat hoztak, a Loki hosszú percek után megint kiegyenlített, sőt meg is fordította az állást, viszont a végére nem tudta megtartani előnyét, így 22–22-es döntetlen született.