A Hajdú-bihari Napló Köstner Vilmost, a DVSC Kézilabda Akadémia tiszteletbeli elnökét kérte fel egy kis esélylatolgatásra. – Viszonylag jó csoportba kerültünk, egyik ellenfelünk sem sorolható a topcsapatok közé – kezdett bele az elemzésbe a mesteredző. – Egyik gárda sem ismeretlen számunkra, többször is összekerültünk velük akár Európa-bajnoki, akár világbajnoki selejtezőkön is. Úgy vélem, nincs nagy különbség a magyar, a cseh és a német együttes között. A csoportból egy picit lefelé lóg ki a szlovák gárda, amely azonban sokat fejlődött, a keretükből többen is erős kézilabda nemzetek bajnokságaiban játszanak, úgyhogy nagy hiba lenne lebecsülni őket. Csehország okozott az elmúlt időszakban meglepetéseket, több játékosuk Bajnokok Ligája-csapatokban kézilabdázik, így nemzetközi rutinnal is fel van vértezve. A németeknél sok változás nincs az elmúlt évekhez képest, két játékost – Alicia Stolle és Emily Bölk – a Ferencváros ad a keretbe, de a többieket is ismerjük. Egy élboly közeli gárdáról van szó, amely előzetesen a legkeményebb csoportellenfélnek tűnik. Ha azt a metodikát vesszük figyelembe, hogy növekvő erősségű ellenfelekkel való játék kedvező lehet a sportforma alakulására, akkor előnyös, hogy az utolsó fordulóban játszunk a németekkel – hívta fel a figyelmet a Loki korábbi trénere.