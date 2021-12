– Hiába van valamivel jobb helyzetben a férfi szakága kvalifikáció szempontjából, a fiúk is ugyanolyan elánnal készültek erre a hétre, nem lehet kioltani belőlük a nyerési vágyat, dobogókkal akarják bebiztosítani a kijutást, ebben biztos vagyok. A lányok nehezebb szituációban vannak, bár úgy néz ki, már most is a zsebünkben van egy-két kvóta. Egyesben, váltóban, és vegyes váltóban is van még dolgunk, nem lesz könnyű, de nem is lehetetlen. Jó állapotban vannak a versenyzőink, úgyhogy szerintem fogunk látni magyar érmeket – nyilatkozta a sportigazgató.