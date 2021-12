„Átalakítottuk az edzői struktúrát, Kudor Kitti személyében új edző került az első osztályú utánpótláscsapatok rendszerébe” – kezdte a távozó szakmai igazgató. „Mivel ő az NB I.-es csapat másodedzője, ő vette át a felnőttekhez korban legközelebb levő ifjúsági csapatot, s ez a keret az ő irányításával a saját korosztálya mellett szerepel az NB II.-es felnőtt bajnokságban is. A játékosok fejlődése szempontjából fontos lépcsőfok lenne a feljutás, hogy a fiatalok NB I./B-s meccseken erősödhessenek. A magasabb osztályban való indulás a jövő évi utánpótlás versenyeztetési rendszerünket is pozitívan befolyásolhatja. Az már most tisztán látszik, hogy jogos elvárás volt az NB II.-es bajnokság megnyerése, lányaink magabiztosan, pontveszteség nélkül vezetik a tabellát. Az ifjúsági és a serdülő csapatunknak is a saját kezében van a sorsa, hogy tavasszal a négyes döntőbe jusson. A rendszerbe újonnan bekerült U15-ös együttes eddig bravúrosan szerepelt, biztosította a helyét a felsőházban, az ország legjobb hat csapat között. Bízom benne, hogy amit elkezdtünk, nélkülem is folytatódik!”