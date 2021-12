A felnőttek után az ifisták is összecsapnak, ebben a korosztályban azonban valamivel egyértelműbbek az erőviszonyok. A DEAC vezetőedzője, Kozma Lajos a szezon során többször is létszámhiánnyal küzdött, sérülések és betegségek nehezítették a formálódó csapat helyzetét, s bár a fiatalok így is erőn felül teljesítettek, a papírforma ezúttal a DASE sikerét ígéri. Kozma László alakulata ugyanis nagy célokért harcol az idei kiírásban is, és bár a dobogó távolodni látszik, így sem lehet okuk a panaszra az agrárosoknak, akik eddigi tizenkét mérkőzésükből hétszer győztesen hagyták el a pályát. A papírforma ugyanakkor egy derbin könnyedén borítható, abban azonban biztosak lehetünk, hogy mindkét együttes kettőzött erővel küzd majd a győzelemért, és a kispadokra is érdemes lesz néhány pillantást vetni: apa és fia ugyanis egymás ellen vezeti csatába tanítványait.