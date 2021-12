Lapunk arról is érdeklődött a vezetőedzőnél, hogy számított-e a szezont megelőzően ilyen eredményes szereplésre. – Őszintén szólva nem, mert sok távozónk volt a nyáron, és mindegyik meghatározó szerepet töltött be a pályán. Ugyanakkor az alapozás során láttam, hogy lesz keresnivalónk, és próbáltam ezt sulykolni a játékosaimba, ami szerencsére sikerült. Ennek megfelelően úgy gondolom, hogy az utolsó meccsen sem kell, hogy teher legyen rajtunk – hangsúlyozta Bereczky, és elmondta, ha a saját játékát tudja játszani a Monostorpályi, és a védekezés is rendben lesz az Egyek ellen, akkor biztos benne, jó szájízzel zárhatják az őszt.