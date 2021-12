A produkciók előtt csoportképek készültek az összes megjelent aerobikosról, majd Kovácsné Laurinyecz Julianna, az egyesület elnöke megnyitotta a gálát, és kezdetét vették az előadások, korosztályok szerint léptek fel a versenyzők. A kicsiktől egészen a felnőttekig mindenki bemutatott egy rövid, néhány perces műsort azokból, amelyekkel a tornákon is felléptek a sportolók. A nézőtéren is remek volt a hangulat, tapssal kísérték a zenés-táncos showt a hozzátartozók. Az egy órás bemutatót követően a díjazottaké volt a főszerep. Számos aerobikos ért el kiváló eredményeket hazai, illetve nemzetközi szinten a 2021-es évben, amelyért trófeákat vettek át az egyesülettől is a tanítványok és edzőik. Az est zárásaként pedig egy néhány perces képsorozatot tekinthettek meg a jelenlévők, amely egy kis betekintést engedett a versenyek és az egyesület mindennapjaiba.

