– Az egyesületünk új szakága, a fitnesz szeptember óta működik, előtte a táncoktatás – balett, modern, show és akrobatika – volt a repertoárunkban. Két hónap kemény munkával jutottunk el arra a szintre, hogy versenyen is részt vehessünk a tanítványokkal. Természetesen ezt megelőzte több évi gyakorlás, hiszen meglévő versenyzőink váltottak profilt és léptek színpadra a fitneszversenyen az egyesület színeiben. Ennek oka az volt, hogy a meglévő magas szintű akrobatika tudásukat más közegben is szerettük volna bemutatni, hiszen a tánc által több területen is nagyon szépen fejlődtek a lányaink. A felkészülésünk táncversenyekhez képest annyiban tért el, hogy a legtöbb hangsúlyt az akrobatikára és erőelemek gyakorlására fordítottuk, ezután került betanulásra a tudásszintnek megfelelő koreográfia – nyilatkozta a Haonnak Simonyi Kitty, a Piruett Tánc Stúdió alapítója és vezetője.