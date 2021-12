A DEAC edzője elmondta, a bajnokság kezdete előtt két meghatározó játékos is távozott a klubtól, így a megmaradt állományból kellett egy új csapatot kovácsolniuk. Szerencsére vannak tehetséges fiataljaik, akik közül kiemelte Veres Bencét, aki ütőjátékos, F. Nagy Bencét, mint liberó és Tar Kristóf tartalékfeladóként remek ütemben fejlődtek az idén. – A szezon előtti időszakot sikerült jól kihasználunk, több felkészülési találkozón is pályára léptünk. Sajnos a győzelmek számában ez nem mutatkozott meg az idén, de jó színvonalú mérkőzésekben nem volt hiány. A legnagyobb riválisunkat a Dunaújvárost mindenképpen szerettük volna legyőzni, ez sikerült is az együttesünknek. Összességében az alapszakaszt nézve elértük a kitűzött célokat, elégedett vagyok a a csapat teljesítményével – nyilatkozta a szakember.