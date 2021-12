– Régebben érzelmesebb típus voltam, de az évek során kicsit meg kellett keményednem, hiszen a többieket is nekem kell ösztönözni. Ha látnák rajtam a társaim, hogy nem vagyok ura az adott helyzetnek, rajtuk is eluralkodna a kétségbeesés, így amikor nem úgy jönnek az eredmények, akkor is igyekszem mindenben a legjobbat meglátni. Mint minden csapatban, természetesen közöttünk is adódtak konfliktusok, de úgy érzem, mindig megfelelően kezeltük, amiben vezetőedzőnk, Oláh Tibi bácsi is rengeteget segített. Mindenkinek át kellett gondolnia, hogy mi is a célja a röplabdával, rá kellett jöjjünk, hogy csak akkor tudunk feljebb jutni, ha mindig a maximumot hozzuk ki magunkból, s egy irányba toljuk a szekeret. Amikor a pályára lépünk, az öltözőben hagyjuk a magánéleti problémáinkat, onnantól kezdve már csak a röplabda létezik, semmi más – fogalmazott.