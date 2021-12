A Hajdú Online-on múlt csütörtökön élesített, szokásos heti szavazásunkban is az edzőváltás témáját jártuk körbe. Egész pontosan arra voltunk kíváncsiak, olvasóink szerint hogyan teljesít majd a Loki Carrillóval, a válaszadásra pedig ezúttal is négy opciót kínáltunk fel. A kérdés népszerű volt, ezeregyszáznál is több beérkezett voks után hirdetünk most végeredményt, mégpedig fordított sorrendben.