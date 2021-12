Bereczky Bence: Ez most nagyon fájt. A meccs előtti héten sérülések, betegségek nehezítették a dolgunkat, edzeni se tudtunk, ráadásul egy alapemberünk is eltiltását töltötte. Ennek ellenére az első játékrészt uraltuk, jól játszottunk, a félidei eredmény az ellenfélre nézve volt hízelgő. A második félidőben tudásunk alatt teljesítettünk, ránk jött a DASE, és megfordította a mérkőzést. Talán az előzmények miatti fáradtság miatt estünk szét, és én is hamarabb változtathattam volna. Egy-egynél tíz másodpercen belül kétszer is ordító helyzetben mentett hatalmasat az ellenfél védője, a kontrából pedig gólt kaptunk, ami megpecsételte a sorsunkat. Nincs idő nyalogatni a sebeinket, szombaton javítanunk kell a Sportiskola csapata ellen! Gratulálok a DASE-nak!