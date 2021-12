Szabó Titusz edző értékelte az utolsó napot és az egész viadalt: „Szilágyi Domi dominált. Jól bokszolt, harcosan ment előre, közben váltogatva az ütésfajtákat. A második menetben fel is adták ellene a meccset – szerintem egyébként is kiszámolták volna a lányt. Ezzel aranyérmet nyert Dominika. Bernáth Gabi (Ricsi) megosztott pontozással 3-2-re kapott ki a fináléban, ami után ő maga is úgy érezte, hogy egy picit több kellett volna. Ettől függetlenül volt pontozóbíró, aki neki adta a mérkőzést, de végül a rutinosabb srác győzött. Nem baj, szép ez a szereplése így is az első bajnokságán. Zsigó Csaba egy szegedi fiú ellen döntőzött, s ügyesen, taktikusan bokszolva nyert. A második menetre már nem jött ki az ellenfele a sarokból, jobbnak látták edzői, ha nem erőltetik tovább. Ő is aranyérmet szerzett. Hamar Levente egy valamelyest hasonló stílusú bunyóssal találkozott, de ő jobban akarta a sikert, robbanékonyabban is bokszolt ellenfelénél. A hangsúlyos ütéseket is főleg ő vitte be, így pontozással, de voltaképp magabiztosan nyert ő is aranyérmet. Meg kell még említeni Szabó Balázst is, aki gyerek korosztályban bemutató mérkőzést vívott nagyon ügyesen a döntők előtt. Igazából a teljes keretet megdicsérhetjük, hiszen úgy érzem, mindenki kihozta azt a teljesítményt magából, ahol éppen tart tudásban. S ez így rendben is van.”