Az idei bajnokság alakulását ezúttal is követhették portálunkon a focirajongók, az eredmények, összeállítások és a gólszerzők mellett többek között az egyes mérkőzéseket értékelő edzői nyilatkozatokat is rendszeresen közöltük a mögöttünk hagyott félszezonban. Utóbbiak között természetesen akadtak csípősek, csalódottak, vagy csak simán extrém humorosak is bőven, ezekből olvashatnak lentebb egy jókora válogatást.