Habár Hárai Balázst és Tóth Mártont ezúttal nem nevezte Varga Dániel a mérkőzésre, és Lévai Mártonra sem számíthatott, így is ütőképes kerettel várta az OSC Újbuda a DVSE-Master Good elleni összecsapást. A mieink sem tudtak teljes kerettel érkezni, hiszen Török Béla, Stefanidesz Levente és Pethe István továbbra is sérüléssel bajlódnak. Fiatalokból viszont ezúttal sem volt hiány, hiszen Fedac Dominik, Kis Ferenc és Rácz Máté is bekerült a csapatba.