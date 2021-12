Térfélcserét követően „fejben” mintha az öltözőben ragadtak volna Vargáék, a tolnaiak több veszélyes támadást is vezettek, de vagy a védők, vagy Gróf résen volt. A folytatásban esett az iram és a színvonal is, leginkább a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. Az álmos szendergésből Dzsudzsák Balázs életerős lövése ébresztette a nézőket. Joan Carrilo Sós Bence becserélésével igyekezett életet lehelni a DVSC játékába. Pávkovics egyelőre 70 percet bírt, a helyére a fiatal Szujó Attilát állította a hazaiak spanyol szakvezetője. Fölényben volt a Paks, de is meddő volt mert, mindkét gárda játékosai hibáztak ami akadályozta a folyamtos játékot.