A válogatott vívó beszélt a néhány hónapos interfencinges tapasztalatairól is – Rengeteg tehetséges vívó van Debrecenben, elég csak Battai Sugár Katinka nevét megemlítenem, aki már a világ élvonalában szerepel, de a fiúknál is sok ígéretes kardozó van. Velük szoktam edzeni, nagyon lelkesek, beülnek a kerekesszékbe, és vívnak velem, ezzel segítik az én munkámat, és remélem, én is tudom továbbfejleszteni az amúgy is remek kéztechnikájukat – mondta a paralimpikon, aki felidézte a tokiói döntő emlékeit is. – Nem vívtam jól a tőr egyéniben azon a napon, ennek ellenére sikerült a döntőig eljutnom. A fináléban a kínai ellenfelem sokkal stabilabban vívott, neki az egész napja jobban alakult, alig tudták megszúrni, nem igazán volt nehéz asszója sem. Teljesen megérdemelten nyerte meg a paralimpiát, úgymond revansot vett rajtam, hiszen előtte a riói olimpián a legjobb kettőbe jutásért én bizonyultam jobbnak – fogalmazott az Európa-bajnok vívó.

Fotó: Interfencing DSC