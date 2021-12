A tudósítás szerint a problémák ellenére remekül tartotta magát a Debrecen. Mindkét oldalon akadtak góllal kecsegtető lehetőségek, de először csak a 14. percben rezdült meg a háló. Nem bánta a DEAC, hogy ennyit kellett várni az első találatra, ugyanis Nagy Anikó járt túl a hazai kapus eszén. Az örömük nem tartott sokáig, ugyanis a 15. minutumban ellenfelük egyik legjobbja, Megyeri Boglárka villant meg. Ekkor nem sokan gondolták azt, hogy Megyeri a megoldásával be is állította a végeredményt. A hátralévő időben sem unatkozhatott a DEAC, Torma Lilla több szép védést mutatott be, de a Pest megyeiek cerberusa sem volt tétlen. Horváth Viktóriával például kétszer is a kapufa babrált ki, míg Czégény Zsuzsánna a gólvonal környékén mentett nagyot.