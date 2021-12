„Több érdekes ötlet fogalmazódott meg a tervpályázat során, örülünk a választásnak, és annak, hogy a kézilabda jelenti a fő motívumot a megjelenésben. Hiszünk abban, hogy a játékosok mindig jó szívvel emlékeznek majd vissza a napra, amikor megszerezték ezeket az érmeket, és abban is, hogy a közönségnek is tetszenek majd. Méretében és súlyában is magasztos benyomást kelt mindegyik érem” – fogalmazott Petar Packan, az érmeket tervező Packy Advertising promóciós ügynökség dizájnere.