– Már erősen látszik a fáradtság, és a jég állapotán is megmutatkozik, hogy többet használják a versenyzők. Volt egy-két olyan futamunk, ami „elment”: kizárás is történt, illetve volt olyan korisunk, aki belement olyan helyzetbe, amibe talán nem kellett volna, ezekből tanulunk kell. Ennek ellenére azt mondom, hogy a számításaink nagy része bejött: a férfi váltó megmutatta, miért áll ott a ranglistán, ahol. Nagyon erősek voltak, és még sok energia maradt bennük. A hölgyekben már kevesebb, rengeteget kiadtak magukból a váltó alkalmával. Most mindenki összeszedi a maradék energiáját a folytatásra. Bátran mehetünk neki a következő két napnak – nyilatkozta a sportigazgató.