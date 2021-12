- Legutóbb 2013-ban fordult elő, hogy két magyar játékos is a top 100-ban szerepelt – mondta az M4 Sport Sporthíradójának a szakvezető. – Nagy öröm ez nemcsak a lányoknak, hanem az egész magyar tenisznek, egyben visszacsatolás is a szövetség felé, hogy jó munka folyik. Persze a legnagyobb érdem a játékosoké, akik évek óta keményen dolgoznak a jó eredményekért. Anna betöltötte a 24-et, Panna a 23-at, és mivel ifiként is már szép sikereket értek el, várható volt, hogy tehetségüket a felnőtt ranglistahelyezésben is megmutatják – fogalmazott.